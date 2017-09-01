«Ведомости» узнали о планах Кремля сделать женщину соперником Путина на выборах 2018

Кремль планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина выборах в марте 2018 года женщину, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента.

По информации издания, рассматривается пять-семь человек на роль «спарринг-партнера» Путина. Три кандидатки были отобраны в рядах «Справедливой России» — лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, а также член центрального совета партии Ирина Петеляева.

По словам собеседника «Ведомостей», Кремль согласовал кандидатуру женщины, не входящей ни в одну из партий. Другой источник возможным кандидатом называет Ксению Собчак, так как она демонстрирует «образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».

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Комментариев Собчак по этому поводу в газете не приводится. В свою очередь, Великая назвала «маловероятным» свое выдвижение в президенты, Петляева заинтересована в таком развитии событии, однако официально ей никто этого не предлагал. С Волынец газете связаться не удалось.

«Ведомости» напоминают, женщины уже выставляли свои кандидатуры на пост президента два раза, в 2000 году это была Элла Памфилова, которая сейчас руководит ЦИК, а в 2004 году выступавшая от Союза правых сил — Ирина Хакамада.

Напомним, Путин официально не заявлял о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году.

Максим Прошкин