«Ведомости» узнали о планах Кремля сделать женщину соперником Путина на выборах 2018
Кремль планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина выборах в марте 2018 года женщину, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента.
По информации издания, рассматривается пять-семь человек на роль «спарринг-партнера» Путина. Три кандидатки были отобраны в рядах «Справедливой России» — лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, а также член центрального совета партии Ирина Петеляева.
По словам собеседника «Ведомостей», Кремль согласовал кандидатуру женщины, не входящей ни в одну из партий. Другой источник возможным кандидатом называет Ксению Собчак, так как она демонстрирует «образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».
Комментариев Собчак по этому поводу в газете не приводится. В свою очередь, Великая назвала «маловероятным» свое выдвижение в президенты, Петляева заинтересована в таком развитии событии, однако официально ей никто этого не предлагал. С Волынец газете связаться не удалось.
«Ведомости» напоминают, женщины уже выставляли свои кандидатуры на пост президента два раза, в 2000 году это была Элла Памфилова, которая сейчас руководит ЦИК, а в 2004 году выступавшая от Союза правых сил — Ирина Хакамада.
Напомним, Путин официально не заявлял о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году.
Максим Прошкин