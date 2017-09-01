Путин назвал основные задачи России в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин написал программную статью «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства» и изложил в ней основные проблемы, которые Россия как член БРИКС может решить. Документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте президент высказывает озабоченность «несправедливости современной глобальной финансово-экономической архитектуры» и предлагает партнерам БРИКС совместно преодолевать ее. Как поясняет Путин, речь идет об «ограниченном числе резервных валют».

Президент России также призывает создать «широкий антитеррористический фронт», как отмечает Путин, организовывать его надо «не на словах, а на деле». По мнению российского лидера, ситуация на Корейском полуострове «балансирует на грани масштабного конфликта», а путь давления на Пхеньян «ошибочен и бесперспективен».

«Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности», — написал президент в статье. Путин напомнил, что Россия предложила создать телеканал стран, входящих в БРИКС.

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Что касается малого и среднего бизнеса, необходимо «интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надежных партнерах».

Статья подготовлена накануне встречи сран-участниц БРИКС в китайском городе Сямэнь​ 4–5 сентября. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, в странах блока проживает около 43% жителей планеты. В 2017 году на встречу приглашены лидеры Гвинеи, Мексики, Таиланда и Таджикистана.

Максим Прошкин