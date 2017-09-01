США намерены блокировать передачу нефтяной компании Citgo под контроль «Роснефти»

Администрация президента США заблокирует выполнение соглашения, если его подпишут, о переходе оператора нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum («дочка» венесуэльской госкомпании PDVSA) под контроль «Роснефти», пишет The Wall Street Journal.

Дочка «Роснефти» получила залоговые права на 49% акций Citgo, как обеспечение по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году.

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Как опасаются в США, дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», что даст возможность России получить контроль над шестым по величине НПЗ в США.

Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания не собиралась и не собирается получать Citgo в управление.

Ранее канадская золотодобывающая компания Crystallex потребовала в суде штата Делавэр США арестовать американский НПЗ Citgo. По мнению Crystallex, права на Citgo достались «дочке» «Роснефти» в рамках «мошеннической схемы».

Максим Прошкин