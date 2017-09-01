Более 200 тысяч человек отпраздновали Курбан-байрам в Москве

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие более 200 тысяч человек, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Верующие стали собираться около Московской соборной мечети с четырех часов утра, перед ними выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Праздничная молитва прошла также в Исторической мечети, мечети на Поклонной горе, в мечетях «Ярдям» и «Инам» и на трех специально оборудованных площадках.

Столичные власти решили не организовать мероприятия по жертвоприношениям, обязательных в этот праздник. Мэрия Москвы также решила предоставить школам право самим решать переносить или не переносить празднование 1 сентября из-за совпадения с мусульманским праздником.

Сообщалось, что только управляющий совет школы № 2107, находящейся вблизи Московской соборной мечети, принял решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября.

В Адыгее, Башкирии, Татарстане и республиках Северо-Кавказского федерального округа (кроме Северной Осетии и Ставропольского края), 1 сентября официально объявли нерабочим праздничным днем. В Крыму праздничным днем решили сделать 4 сентября.

Максим Прошкин