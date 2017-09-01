В Москве назовут улицу в честь погибшего в Беслане командира «Вымпела»

В Москве появится улица Дмитрия Разумовского, названная в честь погибшего при освобождении заложников в Беслане командира спецназа «Вымпел». Об этом сообщается на сайте мэра города.

«Название было одобрено на недавнем заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова. Предложение присвоить одной из московских улиц имя Разумовского внес фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада», — говорится в сообщении.

Улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№ 6719 и 6721), которые расположены в районе Крюково в Зеленоградском административном округе.

«Он жил в Крюкове в конце 1980-х, многие местные жители хорошо помнят Разумовского. В память о нем в Крюкове ежегодно проводят турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления», — отметили в мэрии.

Дмитрий Разумовский, подполковник Центра специального назначения ФСБ, участвовал в штурме захваченной террористами школы № 1 в Беслане. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм.

В результате теракта и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети (186 человек). Пострадали более 700 человек.