КНДР пообещала продолжить ракетные запуски вопреки заявлению Совбеза ООН

Северная Корея отвергает резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую недавние ракетные испытания страны, и намерена продолжить запуски в сторону Тихого океана. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы всесторонне отвергаем заявление СБ ООН, которое посягает на право суверенного государства на самооборону», — говорится в сообщении.

В КНДР считают, что США «сфабриковали заявление» председателя Совбеза, которое «придирается» к учебным запускам стратегической баллистической ракеты. Отмечается, что в будущем «вооруженные силы будут проводить много учений по запуску баллистических ракет, нацеленных на Тихий океан».

Ранее Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей и призвал правительство страны прекратить испытания. По мнению дипломатов, запуски ракет КНДР представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств-членов ООН.

29 августа КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии. Ракета упала неподалеку от острова Хоккайдо.

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Напомним, Совет безопасности ООН единогласно ввел санкции против Пхеньяна после пуска баллистических ракет 28 и 4 июля. По мнению экспертов США, ракеты «Хвасон-14», испытания которых проводила тогда КНДР, способны долететь до Аляски.