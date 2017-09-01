Собчак ответила на сообщения о планах Кремля сделать ее конкурентом Путина на выборах

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не ведет дел с администрацией президента. Так она ответила на публикацию газеты «Ведомости», в которой говорилось о планах Кремля сделать Собчак конкурентом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

В своем инстаграме Собчак написала, что она «человек независимый», а потому не собирается иметь дел с АП. При этом она подчеркнула, что давно и внимательно наблюдает «за нашим политическим ландшафтом» и оценивает нынешнее состояние политики в России как «скучное и мерзкое».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщили, что Кремль якобы планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина выборах в марте 2018 года женщину.

По информации издания, на роль «спарринг-партнера» Путина в администрации президента рассматривают пять-семь кандидатур. Среди них — три представительницы «Справедливой России» — лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, а также член центрального совета партии Ирина Петеляева. При этом идеальным вариантом кандидата собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, назвал Ксению Собчак.