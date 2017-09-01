Сечин снова не пришел в качестве свидетеля в суд над Улюкаевым

В Замоскворецком суде продолжился процесс по существу над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение по приватизации «Башнефти».

Главный свидетель, на основе показаний которого и было возбуждено дело в отношении экс-министра и который по логике может поведать все подробности о фактах вымогательства у него взятки, в суд ожидаемо снова не пришел. При этом глава Роснефти заявлен в списке свидетелей. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сегодня снова сообщил СМИ, что повестка в суд Игорю Сечину до сих пор не приходила.

Прокуроры о Сечине не говорили и первыми свидетелями обвинения привели в суд двух молодых сотрудников «Роснефти» и Минэкономразвития, которые про обстоятельства взятки не сказали ничего, а рассуждали про причины и ход приватизации «Башнефти».

Так, Андрей Баранов - директор департамента «Роснефти», отвечающий за взаимодействие с инвесторами - полтора часа рассказывал о юридической природе сделки по приобретению компанией «Башнефти», о том, что «Роснефть» хотела увеличить тем самым свою прибыльность и прибыльность государства. При этом «Роснефть» даже направляла информационное письмо президенту России с финансово-экономическим описанием того, почему компания «я»вляется лучшим претендентом-покупателем» на пакет акций «Башнефти», уточнял свидетель.

Про обстоятельства вымогательства взятки сотрудник ничего не знал, про задержание Улюкаева узнал из СМИ, лично с ним не встречался. Что касается противодействия министра по сделке, Баранов слышал, что Улюкаев на одном из форумов говорил о том, что «Роснефть» является ненадлежащим претендентом на покупку «Башнефти», затем якобы менял свою позицию на кардинально противоположную. И все это свидетель, по его словам, помнит из СМИ.

Следующий свидетель прокуратуры, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасюк пояснила, что Улюкаев никогда - ни кулуарно, ни на совещаниях - не говорил сотрудникам министерства о том, что «Роснефть» не должна участвовать в приватизации «Башнефти» и что ее необходимо исключить из претендентов. Обратное его мнение услышали тоже из прессы.

«Мы были удивлены», — пояснила свидетель, отмечая в то же время, что никаких просьб от Улюкаева по затягиванию процесса приватизации «Роснефтью» «Башнефти» ей не поступало.

Сам Улюкаев также присутвовал на заседании и активно задавал вопросы свидетелям. Однако с журналистами в перерыве он в отличие от прошлого заседания больше не общался, объяснив это тем, что не хочет нарушать правила домашнего ареста.