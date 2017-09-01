Журналисту «Первого канала» сломали нос во время съемок в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении водителя, напавшего на журналиста «Первого канала». Об этом сообщается на сайте УМВД по Свердловской области. Как уточняет телеканал EТВ, речь идет о журналисте «Первого канала» Алексее Иванове. Отмечается, что инцидент произошел во время съемок сюжета о выделенных полосах для общественного транспорта.

По информации телеканала, Иванов подошел к автомобилю Mercedes, и спросил у водителя, почему тот движется по выделенной полосе дороги. После этого, как отмечает телеканал, водитель вернулся, требуя отдать телефон, на который Иванов записал с ним разговор. После отказа журналиста водитель нанес ему несколько ударов, в результате чего сломал ему нос. Иванову также диагностировали сотрясение мозга.

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Ранее суд приговорил к шести месяцам исправительных работ жителя Москвы Александра Орлова, ударившего журналиста НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ. Инцидент произошел 2 августа во время прямого включения программы «Чрезвычайное происшествия» из Парка Горького. Позже выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет.