В Кабардино-Балкарии более 500 отдыхающих оказались заблокированы в горах после схода селя

Более 500 туристов оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии. Об этом РИА Новости узнали от источника в экстренных службах региона. Всего на отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих.

«Отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии РБК подтвердили, что из-за схода селя заблокировано 27 туристических баз.

«Дорога перекрыта. Дорогу смыло, добраться невозможно. Но там ничего критического: у людей нет недостатка в пище и воде», — заявили в ведомстве.

Блокировка местных жителей произошла в результате большого количества осадков, которое вызвало выход из берегов реки Баксан и сход селевых потоков со склона ущелья Адыл-Су. В результате был перекрыт участок федеральной трассы в районе города Прохладный и оказался поврежден газопровод — из-за этого без газа остались более 5 тысяч человек.