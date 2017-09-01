В Брюсселе запретили пластиковые пакеты в магазинах

В столице Бельгии запретили распространение пластиковых пакетов на кассах торговых точек. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Запрет вступает в силу с 1 сентября. До 30 ноября можно будет распространять пакеты, купленные ранее.

Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые упаковываются фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года.

Пластиковые пакеты, бутылки и стаканчики являются важной экологической проблемой. Они разлагаются сотни лет и наносят непоправимый вред экосистемам. Согласно подсчетам, в мировой океан ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.