Лавров пообещал отреагировать на закрытие консульства России в США

Российские власти ответят на решение США о закрытии консульства России в Сан-Франциско, а также консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече со студентами МГИМО, передает Интерфакс.

«Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим, отреагируем, как только закончим этот анализ», — сказал Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Россия не ищет ссор с США. По его словам, Москва остается открытой для конструктивного взаимодействия и хочет, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной.

«Как вы знаете, для танго нужно двое. Пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс», — заключил Лавров.

Накануне власти США потребовали от правительства России закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

Вашингтон обосновал такое решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами. У России в США генконсульства располагаются в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. В сообщении посольства говорилось, что с 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве. Отмечалось, что в связи с нововведениями срок оформления американских виз может увеличиться до полугода.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Такое решение в министерстве назвали ответной мерой после принятого Сенатом США закона о санкциях против России.