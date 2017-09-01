Внешэкономбанк объявил о создании департамента тинейджеров

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков анонсировал создание департамента тинейджеров. Об этом сообщается на сайте банка.

«В Центре компетенций по блокчейну, который мы создаем с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС, у нас будет создан целый департамент тинейджеров. В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет», — сказал Горьков.

Кроме того, ВЭБ планирует запустить общероссийский хакатон (форум — ред.) «Киберроссия.рф» для разработчиков высокотехнологичных решений.

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Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит криптовалюту и технологию блокчейн. Соцсеть снимет ограничения на рекламу бирж, блокчейн-сервисов, обучающих площадок и СМИ, которые посвящены биткоинам и майнингу.

Блокчейн (от англ. цепочка блоков) — способ децентрализованного хранения цифровых реестров, данных и операций. Технология блокчейна подразумевает сверхнадежное хранение данных, при котором информация распределяется между всеми серверами (блоками) цепи. Каждый блок цепи содержит информацию из предыдущего блока; все блоки, выстроенные в одну цепь, содержат информацию обо всех совершенных операциях. Принцип блокчейна исключает возможность подделки или уничтожения данных из системы.