СМИ: лондонский террорист из-за ошибки навигатора попал в паб вместо Виндзорского замка

Мохисуннат Чодари, совершивший нападение с мечом на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, планировал атаку на Виндзорский замок, но не сумел попасть туда из-за ошибки GPS-навигатора автомобиля Toyota Prius, сообщает The Guardian.

25 августа 26-летний Чодари, работающий водителем такcи в Uber, пытался попасть в резиденцию королевской семьи Великобритании в городе Виндзор. Однако GPS-навигатор привел его в лондонский паб The Windsor Castle Pub. Осознав ошибку, Чодари продолжил поездку и оказался возле Букингемского дворца в Лондоне.

После этого Чодари сам направился к полицейской машине и напал на правоохранителей с мечом, из-за чего трое полицейских получили незначительные травмы.

Затем полиция задержала человека, подозреваемого в нападении с ножом на полицейских во дворе Букингемского дворца. Сообщалось, что нападавший ранил двоих полицейских «чем-то вроде мачете».

Позже выяснилось, что нападавший размахивал четырехфутовым мечом (1,2 м) и кричал «Аллах акбар». Дело было переквалифицировано по статье о террористическом нападении.

27 августа полиция арестовала еще одного подозреваемого по делу о нападении на полицейских.