Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Москве 1 сентября

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве первого сентября Муродбек Кодиров признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признаю вину… Я не виноват, я сожалею», — сказал он.

Кодиров рассказал, что родом из Узбекистана, зарегистрирован в Ферганской области, у него есть жена и ребенок. В Москву приехал 10 марта, в столице жил там же, где и работал.

Суд арестовал Муродбека Кодирова.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить теракты в Москве первого сентября. По данным спецслужбы, оба задержанных были членами запрещенной в России террористической организации «Исламского государства». Сообщалось, что один из задержанных планировал совершить нападение с холодным оружием, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой.