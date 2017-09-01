В Кабардино-Балкарии взорвут 300-метровую скалу для ликвидации последствий схода селя

Военные в Кабардино-Балкарии намерены взорвать 300-метровую скалу для расчистки прохода к федеральной трассе, заявил глава региона Юрий Коков на совещании с представителями 58-й армии. Об этом сообщает РБК.

«Сейчас специалисты говорят, что самый быстрый эффективный способ — взрывать эту часть», — сказал Коков.

Представители 58-й армии согласились с предложением главы КБР провести подрывные работы на указанном участке.

«Рассматривается вопрос о создании пешего коридора для вывода, если будут исключены риски для граждан и туристов», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают 29 спасателей, пять единиц техники проводят обследование в зоне чрезвычайной ситуации. Всего привлечены 256 человек и 34 единицы техники из состава МЧС и Росгвардии, а также

два вертолета Ми-8, сообщает ТАСС. МЧС России готово авиацией эвакуировать туристов, оказавшихся заблокированными в горных районах Кабардино-Балкарии.

Около 02:50 по местному и московскому времени в ущелье Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, который отрезал от внешнего мира 7,7 тысяч человек в Эльбрусском районе. Из них 260 иностранных туристов.

Известно, что один человек погиб, еще несколько пострадали при сходе селевого потока. Неизвестна судьба главы Эльбрусского района Муссы Джаппуева, машину которого унес сель — чиновник выехал на ней для оценки последствий природного явления. По данным МЧС, в реку упало еще два автомобиля, в которых находились около пяти человек. Двое из них, по данным ведомства, спасены.

В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт.