Полиция отказалась возбуждать дело против главы штаба Навального из-за создания вирусов

Красноярская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о распространении вредоносных компьютерных программ против главы предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом Волков сообщил в твиттере.

«В Красноярске закрыто самое смешное из уголовных дел этой кампании — дело о моем "хакерстве"», — написал он.

Также Волков отметил, что полиция вернула технику, ранее изъятую в красноярском штабе политика. Координатор красноярского штаба политика Руслан Руденко пояснил «Новой газете», что речь идет о трех ноутбуках, изъятых во время обыска в штабе 12 июля.

«Изъятие техники обосновали информацией о распространении вредоносного программного обеспечения и использования контрафактного ПО. Нас дважды вызывали на допрос. Экспертиза проверила все карты и жесткие диски, и через полторы недели следователь выписала отказ от возбуждения уголовного дела», — рассказал Руденко.

Он уточнил, что, по словам следователя, материалы проверки МВД направило в прокуратуру, которая, в свою очередь, может не согласиться с решением ведомства об отказе в возбуждении дела и вернуть материалы в МВД на новое рассмотрение.

Координатор штаба также отметил, что проверку МВД проводило в отношении руководителя федерального штаба Леонида Волкова, поскольку он был указан в материалах как арендатор помещения для красноярского штаба Навального.

Напомним, 12 июля стало известно, что главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав (часть третья статьи 146 УК РФ) и создании вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ). Волков тогда опубликовал в твиттере фотографию распоряжения красноярского управления МВД об обыске в местном штабе Навального.