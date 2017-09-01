В России начал работу онлайн-кинотеатр документального кино на русском языке

С 1 сентября в России начал работу проект artdoc.media — архив и одновременно онлайн-кинотеатр независимого документального кино на русском языке с начала 2000-х. Проект запустили организаторы международного кинофестиваля «Артдокфест».

На сайте проекта президент «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский поясняет, что «это во многом вынужденный шаг», «шаг на опережение действий властей некоторых пост-советских стран, властей, которые сужают пространство свободной мысли до грани неспособности выживания».

В беседе с «Новой газетой» Манский добавил, что речь идет о зале, где будут показывать и обсуждать фильмы, которые по различным обстоятельствам не смогли попасть в прокат.

«Например, мы сейчас боремся с Минкультом — даже подали на них жалобу в Генпрокуратуру — по поводу отказа в выдаче прокатного удостоверения моему фильму “Родные”. Если до 5 октября мы не сможем получить прокатное удостоверение, выпустим фильм в этом зале. Другой пример. У нас будет фильм «Убеждения» — о людях, которые отказываются служить в российской армии. Понятно, что этот фильм в прокате не может идти», — рассказал режиссер.

Что касается архива документального кино на русском языке, то до конца этого года в нем появится три тысячи фильмов — все они уже оцифрованы.

«В цифровом виде на сегодняшний день хранится около трех тысяч фильмов, но типологизированы, то есть имеют карточку, пока только тысяча фильмов. Одно дело — хранить фильм, другое — создать на него карточку. Это достаточно кропотливый процесс. Мы полагаем, что в течение года мы создадим карточки на все находящиеся в архиве фильмы, и постепенно будем договариваться с правообладателями о том, чтобы эти фильмы открывать для просмотра», — сказал Манский.

Он добавил, что успех проекта — «не коммерческая окупаемость, а сам факт того, что создается архив независимого кино на русском языке».

«Большинство из этих фильмов вообще нигде не хранится: в государственные архивы они не сдаются, частных архивов у нас нет, многие студии исчезли, некоторые авторы, к сожалению, умерли. Есть несколько фильмов, которых вообще нигде нет, кроме нашего сайта, даже у самих авторов», — подчеркнул президент «Артдокфеста».

В дальнейшем авторы проекта «будут фактически заниматься изыскательской работой, чтобы создать архив до 2000-го года».

«Мы будем отматывать от 2000-го до 1986-го года. У нас уже есть договоренность, что все свои фильмы нам передаст Марина Голдовская (советский и российский кинорежиссер-документалист, — ред.)», — сообщил Манский.