Украина ужесточила правила въезда в страну для иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для иностранцев на границе с 2018 года (погранслужбы должны будут снимать с иностранцев биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства Украины.

Отмечается, что новые правила контроля за въездом в Украину и выездом из страны коснутся и граждан России.

Документ также предполагает обновление перечня «государств миграционного риска», в частности внесение в него России (для граждан стран, находящихся в этом списке предполагается особо тщательная проверка документов).

Кроме того, указ предполагает и более оперативные меры по усилению контроля за въездом в Украину и выездом из страны для иностранцев. Отмечается, что «комплексные меры» должны быть введены в течение месяца. О каких именно мерах идет в речь в документе не уточняется.

В сообщении также говорится, что контроль за выполнением решения, введенного в действие указом президента, возлагается на СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.