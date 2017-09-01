Воронежским чиновникам разрешили не жертвовать деньги на храм. На его роспись требовалось 20 млн рублей

Администрация Воронежской области начала служебную проверку после сообщений СМИ о том, что местных госслужащих заставили пожертвовать деньги в «Фонд святителя Митрофания» на роспись Благовещенского кафедрального собора.

«По факту подготовки этого документа (письмо чиновникам якобы прислали их коллеги из департамента экономического развития, — ред.) проводится служебная проверка, по результатам которой в случае выявления нарушений действующего законодательства будет решаться вопрос о привлечении виновного лица (лиц) к дисциплинарной ответственности», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе администрации.

В настоящее время, добавили в пресс-службе, «письмо за подписью представителя исполнительных органов государственной власти Воронежской области о сборе средств на роспись Благовещенского кафедрального собора отозвано».

В пресс-службе отметили, что органы государственной власти вправе оказывать поддержку благотворительной деятельности, однако такие пожертвования должны носить исключительно добровольный характер.

Напомним, ранее местное издание «Блокнот» рассказало, что якобы вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин дал «поручение» различным департаментам, то есть фактически, своим подчиненным, перечислить средства в «Фонд святителя Митрофания» (сопредседателям правления является, в частности, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев). От разных ведомств требовалась разная сумма, всего планировалось собрать около 20 млн руб. Деньги были нужны «на роспись Благовещенского кафедрального собора».

В пресс-службе «Новой газете» не уточнили, исходило ли это требование от вице-губернатора Макина, а также не стали предоставлять комментарий Алексея Гордеева и самого Макина по данному вопросу. Ранее, напомним, вице-губернатор отказался общаться с журналистом «Новой газеты» по телефону.