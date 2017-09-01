МВД задержало трех человек за продажу биткоинов

В Костромской области МВД совместно с ФСБ задержало группу из трех человек за «незаконную банковскую деятельность» из-за операций с биткоинами. Об этом рассказала официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, чтобы организовать виртуальный обменный сервис.

«Фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей», — сообщили в МВД. Дело направили в суд.

Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Во время обысков у них забрали компьютерную технику, «предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников».

В чем заключается незаконная банковская деятельность, в сообщении ведомства не указано.

28 августа Министерство финансов предложило не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей». Проводить операции с использованием биткоина Минфин планирует через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».