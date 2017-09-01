Помощник президента сравнил закрытие консульств России в США с рейдерским захватом

Лишение России ряда объектов дипломатической собственности в США похоже на рейдерский захват. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. То есть всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то», — сказал он.

Накануне власти США потребовали от правительства России закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

Вашингтон обосновал такое решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами. У России в США генконсульства располагаются в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.