ЦБ оценил расходы на оздоровление банка «Открытия»

Центробанк предварительно оценил потребность в докапитализации банковской группы «Открытие» в 250–400 миллиардов рублей, заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, точная сумма расходов станет понятна после того, как временная администрация завершит изучение имеющихся у группы активов.

Поздышев добавил, что значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст».

«Остальное пойдет на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка „ФК Открытие“, в том числе и с операциями, связанными с холдингом», — пояснил Поздышев.

Реальный размер капитала банка обнародует через один-три месяца, а процесс оздоровления «Открытия» может занять 6–8 месяцев.

По словам Поздышева, ЦБ решит, что делать с активами группы после ревизии, но планируется развивать большинство компаний.

В конце августа Центробанк начал санацию ФК «Открытие».

За июнь—июль из банка забрали более 620 млрд рублей. Деньги из банка начали выводить после того, как 3 июля Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку рейтинг BBB-, который лишил его возможности работать со средствами госкомпаний и пенсионных фондов. Затем агентство поставило позиции банка на пересмотр с негативным прогнозом.