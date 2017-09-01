Открывший стрельбу в Four Seasons экс-сенатор от Чечни обвинил сотрудников отеля в провокации

Экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов, которого задержали после стрельбы в московском отеле Four Seasons, обвинил сотрудников отеля в провокации. Об этом сам Джабраилов рассказал РБК.

«Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался», — заявил Джабраилов.

Он также сказал, что сожалеет из-за нарушения общественного порядка и готов ответить за это. Джабраилов отметил, что не имел намерения кого-то убить.

«С другой стороны, как мужчина, я считаю, что иного выхода у меня не было. <…> Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал он.

Причины разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен не раскрыл, назвав ее «очень грустной».

«Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Джабраилов объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью». Он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх.

Умара Джабраилова задержали 29 августа после того, как он устроил стрельбу в отеле Four Seasons. По данному факту во­збуждено уголовное дело по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство). Экспертиза показала наличие в крови Умара Джабраилова наркотических веществ, сообщил РБК.

Экс-сенатора от Чечни отпустили под подписку о невыезде, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии.