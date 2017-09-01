В Севастополе полиция не стала «предотвращать» несанкционированный митинг

В Севастополе полиция, несмотря на требования городского правительства, не стала разгонять несанкционированный митинг предпринимателей, обманутых дольщиков и горожан, у которых местные власти изымают «незаконно полученную при Украине» землю.

Мероприятие, прошедшее на площади Нахимова, не было согласовано властями: Департамент общественных коммуникаций Севастополя предлагал людям выйти на площадь Свободы, которая находится в нескольких километрах от центра города, мотивируя это тем, что на Нахимова проходит гастрономический фестиваль. Организаторы, акции, однако, на условия чиновников не согласились и призвали севастопольцев выйти именно к памятнику флотоводцу. Всего на акцию собрались около 80 человек.

В самом начале митинга на площади появилась женщина, представившаяся сотрудницей департамента общественных коммуникаций. Ее сопровождали двое сотрудников полиции.

Не став называть своей фамилии, чиновница зачитала обращение к собравшимся, в котором напомнила, что их митинг не согласован, и попросила сотрудников полиции не допустить проведения данного мероприятия.

Полицейские обступили организатора акции Ленура Усманова, но их тут же взяли в кольцо митингующие. Участники акции потребовали от сотрудников полиции предъявить удостоверения, и только после этого свои документы показал Усманов.

Присутствующий на митинге юрист Владимир Новиков сообщил полицейским, что в России, согласно Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», действует уведомительный порядок проведения массовых акций. «Кроме того, если вы не дадите провести данное мероприятие, то сами можете оказаться привлеченными по статье 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению митинга», — заявил Новиков сотрудникам полиции.

В результате полицейские разрешили горожанам провести митинг, и приняли у Усманова заявление в отношении пришедшей на площадь «неустановленной» чиновницы.

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Собравшиеся выразили недовольство массовым сносом нестационарных торговых объектов и изъятием у горожан земли, которая, по мнению севастопольского правительства, «была незаконно выдана людям при Украине» (всего в настоящий момент чиновниками подано около 3800 исков к севастопольцам об изъятии земли). Митингующие также призвали городское правительство уйти в отставку.

Мероприятие продлилось полтора часа, и закончилось без задержаний. Однако уже после митинга полицейские все-таки составили на организатора акции Ленура Усманова административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка проведения митинга».

Сам Усманов заявил, что будет оспаривать этот протокол в суде.