Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве метро в Санкт-Петербурге

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под арестом шести фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Как рассказал пресс-секретарь, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Шохиста Каримова останутся под арестом до 6 декабря, Ибрагимжон Эрматов до 10 декабря, Аброр Азимов до 19 декабря, а Махамадюсуф Мирзаалимову до 26 декабря.

Всего по делу были арестованы 11 человек, вопрос о продлении ареста остальным обвинениям суд рассмотрит 4 сентября.

Напомним, трагедия в метро Петербурга произошла днем 3 апреля. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате пострадали около 102 человека, погибли 15 пассажиров метро и исполнитель теракта.

Следствие утверждает, что теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Максим Прошкин