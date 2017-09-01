Автора книги о Путине арестовали по подозрению в экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал до 30 сентября автора книги «Путин на мировой арене» и дважды кандидата в президенты Николая Зубкова по обвинению в экстремизме, сообщает ТАСС.

В суде защита настаивала на домашнем аресте для своего подзащитного, а сам Зубков просил его не арестовывать.

По информации агентства, Зубкова подозревают в том, что он публично призывал к экстремизму через СМИ или интернет, однако о каких именно публикациях идет речь ТАСС не уточняет.

Согласно материалам следствия, Зубков планировал переехать в США, где уже попросил политическое убежище. При обыске в его квартире не были обнаружены ни внутренний, ни заграничный паспорта, а телефон задержанный уничтожил.

Ранее задержанный находился под подпиской о невыезде, однако, как утверждает следствие, нарушил ее и был объявлен в розыск.

Напомним, Зубков является автором книги «Путин на мировой арене», первая глава которой называется «Масонская ложа Кремля», также ему принадлежит авторство статьи «Золотой сет Кремля закончился» и обращения к Дмитрию Медведеву.

В 2008 и 2011 годах Зубков баллотировался в президенты, однако по данным ЦИК, не предоставил необходимые документы.

Максим Прошкин