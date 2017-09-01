Каждый четвертый россиянин ни разу не был в Москве

Каждый четвертый житель России ни разу не бывал в столице, а 77% населения не хотели бы переехать в Москву, выяснил фонд «Общественное мнение» (ФОМ), результаты опроса передает Интерфакс.

Опрошенные (66%) также указывали, что москвичи «заметно отличаются» от представителей других городов, по их мнению, жители столицы более высокомерные, заносчивые, грубые, наглые и агрессивные. Кроме того, у москвичей высокий уровень жизни и хорошая работа, считают респонденты.

Участники опроса (69%) заявляют, москвичи живут лучше. «Москва живет слишком зажиточно по сравнению с остальной страной», а также в столицу «идут все финансовые потоки», уверены 19% респондентов, которые невзлюбили город, еще 45% Москва безразлична.

Те же, кто признался в любви к столице России, заявили, что здесь «у людей есть работа, больше возможностей, чем в других местах» и что это «большой, красивый город».

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Максим Прошкин