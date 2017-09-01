«Фонтанка»: девочка прочитала Бастрыкину стих «если надо, я и маму привлеку»

На торжественной линейке Санкт-Петербургской академии Следственного комитета девочка прочитала главе ведомства Александру Бастрыкину стихотворение, в котором пообещала «привлечь маму», если так надо будет, пишет «Фонтанка».

«Тайны я держать умею, никому я ни «бу-бу». Но по службе, если надо, я и маму привлеку», — цитирует издание стихотворение.

«Фонтанка» отмечает, что Бастрыкин поцеловал ручку девочке и обнял, а дети, которых приняли в почетные кадеты, пообещали взять шефство над ребенком.

На торжественном мероприятии глава СК заявил, что этот день станет «точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома».

Ранее СМИ сообщали, что Бастрыкин мог опубликовать десять стихов о политике Алексее Навальном под псевдоним Станислав Струневский. Авторы публикации нашли ряд совпадений в официальной биографии главы Следственного комитета с эпиграфами и посвящениями стихотворений «польского поэта Струневского», а также заметили, что поэт последовательно публикует стихи о людях, с которыми официально встречался председатель СК.

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Напомним, Александр Бастрыкин является членом Союза писателей России, попечительского совета Академического Малого театра, Петровской академии наук и искусств, Российской академии социальных наук, Балтийской педагогической академии и ученого совета Института государства и права Российской Академии Наук (РАН).

Кроме этого, глава СК является профессором Всероссийского университета юстиции (РПА) Минюста России, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Бастрыкин также входит в состав диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном университете.

Максим Прошкин