Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

В Москве нашли мертвым генерального директора Курортов Северного Кавказа Олега Горчева, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Смерть мужчины носит ненасильственный характер. По данному факту проводится проверка», — сказали в столичной полиции.

По информации агентства, тело Горчева обнаружили в квартире в комплексе «Москва-Сити». Гендиректору было 40 лет.

По информации источника РБК, гендиректор компании не выходил на связь с родными с вечера 31 августа. «После чего отец приехал в его квартиру, где обнаружил тело сына», — сказал собеседник издания.

Другой источник издания заявил, что Горчев погиб в результате падения с высоты собственного роста: либо потерял сознание, либо споткнулся.

Напомним, в 2010 году правительство России распорядилось создать компанию «Курорты Северного Кавказа», которая управляла экономическими зонами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

В задачи компании входило строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций, а также продвижение бренда «Курорты Северного Кавказа».

Максим Прошкин