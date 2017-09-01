МИД сообщил о планах США обыскать российское Генконсульство в Сан-Франциско

Спецслужбы США намерены обыскать Генконсульство России в Сан-Франциско, а также квартиры сотрудников, для чего выдали предписания, чтобы те, покинули здание на 10-12 часов, сообщает МИД России.

«Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Более того, МИД России выражает «решительный протест», а также оставляет за собой право ввести ответные меры. «Это не наш выбор. Его нам навязывают», — констатируют в ведомстве.

На Смоленской площади уверены, такими действиями США «продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога», а также подрывают возможности для взаимодействия.

Накануне власти США потребовали от правительства России закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

Вашингтон обосновал такое решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами. У России в США генконсульства располагаются в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Помощник президента Юрий Ушаков назвал рейдерским захватом лишение России ряда объектов дипломатической собственности в США.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.

Максим Прошкин