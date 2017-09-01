«Медуза» нашла дом Виктора Януковича в Подмосковье

Бывший президент Украины Виктор Янукович может проживать в подмосковном поселке Баковка, Одинцовского района, выяснила «Медуза».

Как сообщает издание, дача, где предположительно проживает экс-глава украинского государства принадлежит Федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов “Русичи”» МВД. Раньше им владел маршал Семен Буденный, но после его смерти дача отошла государству.

Согласно данным Росреестра, сооружение предназначено для размещения иностранных специалистов, на участке расположен трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв.

По информации «Медузы», ежедневно около 11 часов утра с территории участка выезжает кортеж из нескольких автомобилей, а один местный житель заявил, что видел Януковича «в компании нескольких крепких мужчин».

Кроме того, издание отмечает, что с марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, в частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов.

О том, что Янукович живет в Баковке рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.

«Забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем „Китайская стена“ — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами», — сказал Кобзон изданию «Дни.ру».

Соседями Кобзона являются модельер Валентин Юдашкин, жена экс-министра финансов Алексея Кудрина. «Новая газета» также писала о том, что в подмосковной Баковке строилась дача для патриарха Кирилла.

Напомним, 27 августа адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент Украины зарегистрирован в Ростове-на-Дону по адресу ул. Яременко, 81.

Максим Прошкин