В МИДе объяснили происхождение дыма над зданием генконсульства России в Сан-Франциско

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что дым над зданием генконсульства России в Сан-Франциско появился из-за «мероприятий по консервации здания».

«Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — сообщила представитель МИД в фейсбуке.

Захарова назвала вызов пожарной службы «верхом садизма». «Вдруг русским помощь нужна: всё-таки пару часов осталось у них на то, чтобы очистить помещение», — написала она.

Захарова отметила, что следить за действиями американских властей «невыносимо стыдно». В МИДе также добавили, что сотрудники Генконсульства консервируют не здание в Сан-Франциско, а российско-американские отношения, «чтобы сохранить их для лучших времён».

Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь, сообщает Foreign Policy. По данным издания, можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

Помимо этого на стене здания были демонтированы камеры видеонаблюдения, пишет издание.

Ранее СМИ сообщили о том, что из трубы генконсульства России в Сан-Франциско валит густой черный дым. К зданию вызвали пожарных, но внутрь их не пустили. Люди, выходившие из генконсульства, говорили, что сотрудники дипмиссии сжигают в камине некие предметы.

Перед этим МИД России заявил о том, что спецслужбы США готовятся 2 сентября провести обыск в здании генконсульства. По этой причине сотрудникам консульства выдали предписания, чтобы те покинули здание на 10-12 часов.

Накануне власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Это решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами. У России в США генконсульства располагаются в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.