В Кабардино-Балкарии обнаружили унесенный селем автомобиль главы поселения Эльбрус

В Кабардино-Балкарии обнаружили унесенный селем автомобиль, в котором находился глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Машину Джаппуева нашли, она под камнями, не могут пока достать, но он вряд ли жив», — сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что В Эльбрусский район ночью прибыли специалисты для подготовки предложений по ликвидации чрезвычайной ситуации и оценки рисков дальнейшего развития обстановки. Планируется продолжить работы по восстановлению дорожного полотна и газоснабжения, а также продолжить поикс пропавших в результате ЧС.

Напомним, что машину, в которой находился Мусса Джаппуев и еще два человека, селевой поток снес в реку Баксан в Кабардино-Балкарии 1 сентября. Один из пассажиров успел выпрыгнуть из машины до того, как она упала в реку. Всего в Баксан снесло три машины в которых находились пять человек. В пресс-службе МЧС по КБР сообщали, что двое из пассажиров были спасены, а еще трое пропали.

Всего к вечеру 1 сентября спасатели с помощью вертолетов эвакуировали из пострадавших районов 114 туристов, из них 67 иностранных граждан. По данным МЧС, всего в Эльбрусском районе республики находится 525 туристов.

Напомним, что 1 сентября около 02:50 по местному и московскому времени в ущелье Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, который отрезал от внешнего мира 7,7 тысяч человек в Эльбрусском районе. Сход селя был вызван большим количеством осадков, в результате чего река Баксан вышла из берегов.

В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались несколько населенных пунктов.