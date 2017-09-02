Reuters узнало о планах Трампа провести реформу ООН

Президент США Дональд Трамп предложит мировым лидерам провести реформу Организации объединенных наций (ООН), сообщает Reuters.

Черновик проекта декларации, состоящий из десяти пунктов, оказался в распоряжении агенства.

Согласно проекту, реформа направлена на устранение дублирующих и избыточных должностей в руководстве организации, а также на сокращение расходов. Для этого Трамп предлагает пересматривать необходимость продолжения действующих миротворческих миссий каждый год.

При этом в документе отмечается, что США поддерживает желание генсекретаря ООН Антонио Гуттериша провести эффективную, содержательную реформу организации для «развития и обеспечения мирных инициатив».

Ранее Трамп неоднократно критически высказывался о действующих порядках в ООН, а также отмечал, что финансирование организации со стороны США избыточно. По словам Трампа, сейчас ООН можно описать как «клуб для людей, которые собираются, разговаривают и хорошо проводят время», сообщает агенство.

72-ая Генеральная Ассамблея откроется 12 сентября в штаб-квартире в Нью-Йорке. Обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня начнется 19 сентября.