Россияне Ласицкене и Шубенков выиграли престижный легкоатлетический турнир
Легкоатлеты Мария Ласицкене (Кучина) и Сергей Шубенков выиграли финал «Бриллиантовой лиги», который прошел в Брюсселе, сообщает rsport. Россияне также стали победителями общего зачета турнира, в котором по традиции выступают лишь сильнейшие легкоатлеты мира.
Прыгунья в высоту одержала победу, преодолев планку на высоте 2,02 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей — чешка Михаэла Грубая (1,88).
Для Ласицкене это 18 победа в летнем сезоне: спортсменка побеждала на всех стартах, в которых принимала участие. Она дважды обновила лучший результат сезона и свой личный рекорд, сначала прыгнув на 2,04, а затем — на 2,06 м. Одна из побед Ласицкене произошла на Чемпионате мира в Лондоне.
Шубенков на дистанции 110 метров с барьерами показал результат 13,14 секунды. До этого спортсмен был призером нескольких этапов «Бриллиантовой лиги», а также занял второе место на Чемпионате мира в Лондоне.
Победители «Брилиантовой лиги-2017» получит призовые в размере 50 тысяч долларов.
Ласицкене и Шубенков участвовали в мировой серии, как и на других международных стартах, в нейтральном статусе. По правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмены не имеют права надевать на соревнования форму каким-либо образом ассоциирующуюся с командой и флагом отстраненной федерации. Кроме того, для победителей во время церемонии награждения вместо национального гимна включают гимн IAAF.
13 ноября 2015 года совет IAAF по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановил членство России в организации на неопределенный срок из-за систематического применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Из-за этого легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только по индивидуальным разрешениям под нейтральным флагом.