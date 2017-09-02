Россияне Ласицкене и Шубенков выиграли престижный легкоатлетический турнир

Легкоатлеты Мария Ласицкене (Кучина) и Сергей Шубенков выиграли финал «Бриллиантовой лиги», который прошел в Брюсселе, сообщает rsport. Россияне также стали победителями общего зачета турнира, в котором по традиции выступают лишь сильнейшие легкоатлеты мира.

Прыгунья в высоту одержала победу, преодолев планку на высоте 2,02 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей — чешка Михаэла Грубая (1,88).

Для Ласицкене это 18 победа в летнем сезоне: спортсменка побеждала на всех стартах, в которых принимала участие. Она дважды обновила лучший результат сезона и свой личный рекорд, сначала прыгнув на 2,04, а затем — на 2,06 м. Одна из побед Ласицкене произошла на Чемпионате мира в Лондоне.

Шубенков на дистанции 110 метров с барьерами показал результат 13,14 секунды. До этого спортсмен был призером нескольких этапов «Бриллиантовой лиги», а также занял второе место на Чемпионате мира в Лондоне.

Победители «Брилиантовой лиги-2017» получит призовые в размере 50 тысяч долларов.

Ласицкене и Шубенков участвовали в мировой серии, как и на других международных стартах, в нейтральном статусе. По правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмены не имеют права надевать на соревнования форму каким-либо образом ассоциирующуюся с командой и флагом отстраненной федерации. Кроме того, для победителей во время церемонии награждения вместо национального гимна включают гимн IAAF.

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13 ноября 2015 года совет IAAF по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановил членство России в организации на неопределенный срок из-за систематического применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Из-за этого легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только по индивидуальным разрешениям под нейтральным флагом.