На востоке Москвы второй день подряд в воздухе превышен допустимый уровень сероводорода

В восточных и юго-восточных районах Москвы второй день подряд наблюдается высокий уровень сероводорода в воздухе. Об этом свидетельствуют данные автоматических измерительных станций, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию «Мосэкомониторинга».

По данным учреждения, с 23:00 пятницы до 2:00 субботы в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода превышался в 1,77-3,48 раза, в Косино-Ухтомском – в 1,65 раза, в районе Люблино – от 1,3 до 1,55 раза. Кроме того, на этой городской территории с 21:00 пятницы до 3:00 субботы содержание оксида азота превышало норму в 1,15-2,47 раза.

С ночь на 1 сентября в «Мосэкомониторинге» также наблюдали превышение допустимых значений сероводорода в 4 раза на юго-востоке и юге столицы. В частности, в районах Косино-Ухтомский, Люблино, Царицыно и Западное Бирюлево.