Командир чеченского СОБРа, участвовавший в репрессиях против геев, приехал в Роттердам на турнир UFC. Кто дал ему визу?

Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир UFC, на котором выступят четверо российских спортсменов, в том числе чеченец Абдулкерим Эдилов, которому покровительствует Рамзан Кадыров. Для поддержки Эдилова в Европу приехал глава личной охраны, близкий друг главы Чечни, командир чеченского СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов, известный по кличке «Патриот».

Абузайд Висмурадов (слева).

По данным «Новой газеты», сотрудники чеченского СОБРа «Терек» неоднократно упоминались жителями Чечни, как причастные к неоднократным нарушениям прав человека. В частности, «Новая газета» располагает показаниями чеченских геев, которых задерживали, избивали и незаконно удерживали на территории базы СОБР. В показаниях как минимум одного пострадавшего, вывезенного из России, давшего подробные показания миграционным службам европейской страны, обеспечившей ему международную защиту, а также «Комитету против пыток» Совета Европы, Висмурадов фигурирует как человек, непосредственно участвовавший в репрессиях.

О том, что Висмурадов приехал в Германию и путешествует по Европе с целью посетить турнир UFC в Роттердаме, стало известно из его собственного инстаграма, а также из инстаграма Тимура Дугазаева, называющего себя «представителем главы Чечни в Германии».

Представители международных правозащитных организаций обратились к властям Германии и Нидерландов, чтобы выяснить, на каком основании и на имя ли Абузайда Висмурадова была выдана шенгенская виза, позволившая ближайшему соратнику Кадырова открыто совершать европейский вояж.

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