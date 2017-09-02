Стоимость биткоина впервые превысила 5 тысяч долларов
В ночь на 2 сентября курс криптовалюты в течении десяти минут держался на отметке 5013 долларов за биткоин, сообщает агрегатор торговой информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com.
К 8:00 мск биткоин упал на 3.67% и стоил уже 4878 долларов за единицу.
В августе биткоин также преодолел несколько исторических отметок. Так, в начале месяца его стоимость превысила 3200 долларов. Капитализация биткоина, по данным Coinmarketcap на 2 августа, составляет 80 млрд долларов. Стоимость биткоина 7 августа возросла до 3 400 долларов за одну единицу.
28 августа Министерство финансов предложило не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей». Проводить операции с использованием биткоина Минфин планирует через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение ведомства. По мнению Дурова, «за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран». Однако, говорит Дуров, Россия упускает возможность «сделать мир более сбалансированным».