Стоимость биткоина впервые превысила 5 тысяч долларов

В ночь на 2 сентября курс криптовалюты в течении десяти минут держался на отметке 5013 долларов за биткоин, сообщает агрегатор торговой информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com.

К 8:00 мск биткоин упал на 3.67% и стоил уже 4878 долларов за единицу.

В августе биткоин также преодолел несколько исторических отметок. Так, в начале месяца его стоимость превысила 3200 долларов. Капитализация биткоина, по данным Coinmarketcap на 2 августа, составляет 80 млрд долларов. Стоимость биткоина 7 августа возросла до 3 400 долларов за одну единицу.

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28 августа Министерство финансов предложило не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей». Проводить операции с использованием биткоина Минфин планирует через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение ведомства. По мнению Дурова, «за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран». Однако, говорит Дуров, Россия упускает возможность «сделать мир более сбалансированным».