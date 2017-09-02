Bloomberg: с начала года капитал российских миллиардеров увеличился на 17 млрд долларов

Состояние 28 российских миллиардеров совокупно за восемь месяцев 2017 года выросло на 17,099 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который вошли 500 самых богатых людей в мире.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в $18,4 млрд. Он занимает 49-е место в рейтинге.

На 53 строчке – глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на 905 млрд долларов (всего 17,5 млрд долларов). На 60-ой строчке оказался Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (60 строчка рейтинга), увеличивший капитал на 1,6 млрд долларов (всего 16,6 млрд долларов). Лисин обогнал в рейтинге председатель совета директоров и основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, который также увеличил свое состояние на 1,41 млрд долларов до 15,6 млрд долларов.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон (77 строчка рейтинга) сократил свой капитал на 2 млрд долларов, до 15,3 млрд долларов. Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман стал богаче на 1,32 млрд долларов и занял 80-ую строчку рейтинга, его состояние оценивается в 14,6 млрд долларов. В сотню также вошел, заняв 84 место, основатель USM Holdings Алишер Усманов, чей капитал вырос с начала года на 1,47 млрд долларов— до 14,4 млрд долларов.

Первое место в рейтинге сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с показателем в 86,4 млрд долларов.

В начале августа сообщалось, что состояние россиских миллиардеров за первую половину 2017 года выросло на 9,75 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index - ежедневный рейтинг самых богатых людей в мире. Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.