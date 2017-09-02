Саакашвили рассказал о задержании своего брата в Киеве

В Киеве задержали Давида Саакашвили, брата бывшего президента Грузии и главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Саакашвили, 8 представителей МВД задержали его брата «на рассвете» 2 сентября, когда он выходил из своего дома в Киеве, и «увезли в неизвестном направлении».

«Он адвокат, имел вид на жительство в Украине, видимо, таким образом [спецслужбы] пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться», — написал Саакашвили.

По словам председателя Социалистической партии Украины, бывшего советника главы МВД Украины Ильи Кивы, Давида Саакашвили задержали за нарушение правил пребывания на Украине.

«Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

В середине августа Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину 10 сентября. В Госпогранслужбе Украины в ответ на это сообщили, что будут пресекать попытки незаконно пересечь украинскую границу, а пропустить Саакашвили в страну смогут только при наличии у него визы.

26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Власти страны назвали причиной указание Саакашвили ложных сведений во время заполнения анкеты на получение гражданства страны.

Более популярная версия лишения Саакашвили гражданства иная. Украинский паспорт у него отобрали вскоре после того, как Саакашвили создал свою политическую партию «Движение новых сил», а до этого начал выступать с критикой действий украинского президента и правительства.

Сам экс-губернатор Одесской области позднее заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты на получение гражданства страны, которую он не заполнял.