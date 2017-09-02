В МВД опровергли информацию о проживании Януковича на даче в Баковке

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России заявили, что в доме приемов «Русичи» в подмосковной Баковке никто не проживает, а здание используется для приема и обслуживания делегаций. Об этом говорится в официальном ответе МВД на запрос РБК.

«Загородный дом приемов „Русичи“ МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — сообщили в МВД.

В ведомстве также добавили, что с 2012 года на объекте постоянно никто не проживал и не проживает.

Накануне «Медуза» сообщила, что бывший президент Украины Виктор Янукович может проживать в подмосковном поселке Баковка. По информации издания, ежедневно около 11 часов утра с территории участка выезжает кортеж из нескольких автомобилей, а один местный житель заявил, что видел Януковича «в компании нескольких крепких мужчин».

Кроме того, издание отмечает, что с марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, в частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов.

О том, что Янукович живет в Баковке, также рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.

27 августа адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент Украины зарегистрирован в Ростове-на-Дону по адресу улица Яременко, 81.