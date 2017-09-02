В Красноярском крае напали на штаб «Единой России»

Утром 2 сентября несколько человек подожгли помещение, которое «Единая Россия» арендует для своего штаба в городе Назарово Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По информации «Единой России», преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранника заблокировали в отдельно стоящей сторожке. По его словам, нападающие кричали «Передайте привет „Единой России“!».

«Уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе Назарово», — говорится в заявлении.

Арендодатель уже подал заявление в правоохранительные органы.

В середине августа МВД Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) из-за хищения со склада городского дворца культуры металлургов агитационных материалов «Единой России» и кандидата в свердловские губернаторы Евгения Куйвашева. В отделении «Единой России» считают, что за инцидентом может стоять движение «Серов — это мы!». Его возглавляет бывший мэр Екатеринбурга Владимир Анисимов. Сам Анисимов свою причастность к краже отрицает.

Регулярно в городах России происходят нападения на сторонников опоозиционного политика Алексея Навального и его штабы. Так, в конце августа в Калининграде неизвестные напали на агитационный пункт сторонников Навального.

По словам координатора местного штаба Егора Чернюка, люди в масках повалили баннеры почти сразу после установки. Ножами они «изрезали наглядную агитацию», после чего скрылись на автомобиле с замазанными грязью номерами.

Помимо этого в штабах проходят обыски. Полиция, в частности, обыскивала штаб в Хабаровске, в Иркутске, Казани, Москве.