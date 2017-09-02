Новый посол России в США нашел процветающие сферы в российско-американских отношениях

Новый посол в США Анатолий Антонов заявил, что связи между США и Россией по линии некоторых ведомств процветают. Об этом Антонов сказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале Россия 1, сообщает РБК.

По мнению посла, к процветающим можно отнести отношения по линии ​министерства культуры, а также в области космоса, рыболовства. Кроме того, имеются конкретные проекты в бизнесе и промышленности. Все это, заявил Антонов, «вселяет определенный оптимизм», а также дает «возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения».

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Он также добавил, что коллеги из Госдепа, Совета национальной безопасности, Пентагона и те, «кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили все-таки российско-американские отношения».

31 августа Антонов, которого в середине августа президент России Владимир Путин назначил новым послом России в США, прибыл в американскую столицу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники Генконсульства консервируют российско-американские отношения, «чтобы сохранить их для лучших времён». Так Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о дыме в зданим генконсульства России в Сан-Франциско. По ее словам, дым появился из-за «мероприятий по консервации здания».

Напомним, что 1 сентября власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников американского посольства в России.

28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.