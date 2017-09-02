МИД России вручил американскому посланнику ноту протеста из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство

МИД России вручил советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста из-за планов американских властей устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД отметили, что с сегодняшнего дня американские власти лишают ведомство доступа к зданию торгпредства, несмотря на то, что оно находится в собственности России и обладает дипломатическим иммунитетом.

«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов», — говорится в сообщении министерства.

В МИД также заявили о праве на ответные меры в случае «посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России».

Накануне в российском МИД заявили о планах спецслужб США обыскать Генконсульство России в Сан-Франциско, а также квартиры сотрудников. Такой вывод в ведомстве сделали после получения предписаний покинуть здание на 10-12 часов.

Ранее власти США потребовали от правительства России закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Вашингтон объяснил это решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

Перед этим, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.