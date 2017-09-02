В Дании началось обсуждение законопроекта против «Северного потока-2»

Правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, который даст ему возможность отказаться от прокладки нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток-2». Об этом сообщает датская газета Politiken.

В публикации газеты отмечается, что в правительстве Дании еще в апреле предложили внести соответствующие поправки в законодательство. Руководство страны хочет получить право отклонять проекты по прокладке трубопроводов через датские территориальные воды по внешнеполитическим соображениям и соображениям безопасности страны.

Сейчас, как отмечает издание, заявка может быть отклонена только Датским энергетическим агентством при серьезной экологической угрозе от строительства.

Газета указывает, что для принятия закона, правящему в Дании коалиционному правительству меньшинства потребуется поддержка других парламентских партий. Отмечается, что представители политических объединений ранее уже заявляли о готовности поддержать эту инициативу.

В конце июля федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) отклонило пять связанных с «Северным потоком – 2» энергопроектов общей стоимостью €4,5 млрд из-за их «ненадежности». Регулятор тогда отметил, что для их реализации нужно сначала дождаться разрешения на строительство проекта самого магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Отметим, что о необходимости противодействовать строительству «Северного потока-2» также говорится в законопроекте о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, подписанного президентом США Дональдом Трампом.

Строительство газопровода, протяженностью более 1200 км «Северный поток-2» позволит России подавать топливо в Европу в обход Украины.