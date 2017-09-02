Глава СБУ предложил запретить украинским политикам посещать Россию

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предложил законодательно запретить депутатами, политиками и общественными деятелями страны посещать Россию. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, Грицак прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев (в том числе граждан России) на границе страны.

«Это однозначно поможет нам в работе (усиление контроля за въездом в Украину, в частности введение биометрического контроля на границе). Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора (имеется в виду Россия) депутатами, политиками и общественными деятелями», — заявил глава СБУ.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для иностранцев (в том числе граждан России) на границе с 2018 года. Погранслужбы должны будут снимать с иностранцев биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

Кроме того, указ президента предполагает внесение России в обновленный перечень «государств миграционного риска» (для граждан государств, находящихся в этом списке предполагается особо тщательная проверка документов при посещении страны).