В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов участвовать в сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в сессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно предварительному плану форума, представлять Россию на мероприятии будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление на сессии состоится 21 сентября.

Накануне агентство Reuters узнало, что на этой сессии президент США Дональд Трамп предложит мировым лидерам провести реформу Организации объединенных наций (ООН).

Согласно проекту декларации, оказавшейся в распоряжении агентства, реформа направлена на устранение дублирующих и избыточных должностей в руководстве ООН и на сокращение расходов организации.

Отметим, что ранее Трамп неоднократно критически высказывался о действующих порядках в ООН, отмечая, что финансирование организации со стороны США избыточно.

72-ая Генеральная Ассамблея откроется 12 сентября в штаб-квартире в Нью-Йорке. Обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня начнется 19 сентября.