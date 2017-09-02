МЧС попросило туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье

МЧС России попросило туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус в Кабардино-Балкарию из-за схода селевого потока, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс.

В министерстве пояснили, что сейчас в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии, где ранее был объявлен режим ЧС, ведутся работы по ликвидации последствий схода селевого потока.

Как уточнил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер, вертолеты ведомства и Росгвардии уже эвакуировали 215 туристов, отдыхавших на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии.

Напомним, в ночь на 1 сентября в ущелье Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, который отрезал от внешнего мира 7,7 тысяч человек в Эльбрусском районе. Сообщалось, что сход селя был вызван большим количеством осадков, в результате чего река Баксан вышла из берегов.

Также из-за схода селя без газоснабжения остались несколько населенных пунктов.