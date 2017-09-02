Порошенко амнистировал служивших в Донбассе военных. Тех, кто не совершил тяжких преступлений

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об амнистии для совершивших нетяжкие преступления военных, которые участвовали в вооруженном конфликте в зоне антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Наши герои — военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу» — передает пресс-служба слова Порошенко.

Майор Вооруженных сил Украины Игорь Герасименко на встрече с Порошенко отметил, что многие участники АТО ждали подписания закона об амнистии.

Ранее 20 мая участники патриотического автопробега передали на имя президента Украины Петра Порошенко письмо с требованием подписать закон об амнистии для участников АТО.